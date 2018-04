Martín Silva e Bernardo treinam na reapresentação do Vasco Menos de 24 horas após o empate com o Botafogo por 1 a 1 no Maracanã, o elenco do Vasco se reapresentou na manhã desta segunda-feira em São Januário e deu início aos trabalhos de preparação para a sua estreia na Copa do Brasil, o duelo com o Rio Branco, na Arena da Floresta, na próxima quarta-feira. E as principais atrações da atividade foram o goleiro Martín Silva e o meia-atacante Bernardo.