Martín Silva e Rodrigo voltam a treinar pela equipe do Vasco

O técnico Jorginho voltou a comandar um treino do Vasco na manhã desta quarta-feira, em São Januário, e teve boas notícias. Fora da atividade de terça, o goleiro Martín Silva e o zagueiro Rodrigo trabalharam normalmente e deverão entrar em campo no confronto diante do Madureira, sábado, pelo Campeonato Carioca.

Tanto Martín Silva quanto Rodrigo haviam sido liberados da atividade na terça pela diretoria para tratarem de assuntos pessoais. Titulares absolutos, eles atuarão no sábado em São Januário se não sofrerem nenhum problema físico.

Quem ainda não está confirmado para o confronto é o lateral Julio Cesar. Pelo segundo dia consecutivo, ele ficou de fora do treino do Vasco por conta de um problema no tornozelo. Ele até participou normalmente da atividade física em campo, mas depois desceu para continuar o tratamento no vestiário.

Um dos confirmados para o fim de semana é o volante Marcelo Mattos. O experiente jogador de 32 anos é um dos líderes do Vasco na campanha invicta desta temporada e tentou explicar os motivos do sucesso. Para ele, o time cruzmaltino sabe integrar bem os setores em campo.

"Eu, particularmente, entro na partida para ajudar meus companheiros a não tomar gols. Mas a gente tem que fazer o papel lá na frente também. O sistema defensivo também participa da saída de bola, o meio de campo da construção e o ataque também ajuda a defesa. Temos que estar ligados nisso. Todos os setores precisam colaborar", comentou.