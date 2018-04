Martín Silva nega que invencibilidade seja obsessão no Vasco

A invencibilidade do Vasco em 2016 já faz o torcedor sonhar com um feito alcançado pela última vez em 1992, quando o time foi campeão estadual sem perder sequer um jogo. O goleiro Martín Silva garante, porém, que a ampliação da sequência sem perder, iniciada em novembro de 2015, não é uma obsessão para o elenco, ressaltando que o mais importante é assegurar o título do Campeonato Carioca.

"Ser campeão fala mais alto que a invencibilidade. O objetivo é o bicampeonato. Sempre foi o nosso foco, mas nunca se falou aqui dentro em conquistá-lo de forma invicta. Isso traz uma motivação a mais para os adversários, que querem tirar a nossa invencibilidade. Para nós, é um motivo de alegria, mas queremos mesmo o título, não importa como. Não falamos de invencibilidade nos treinos ou na concentração. Não é um assunto tratado dentro do grupo. É bom, mas o que importa é o campeonato", afirmou o uruguaio.

Um dos responsáveis pela boa fase do Vasco, Martín Silva liga cada vez mais o seu o nome e sua carreira ao clube. Ele está em São Januário desde 2014, já disputou mais de 100 partidas pela equipe e recentemente renovou o seu contrato até o final de 2019. O uruguaio, porém, garante que vê o status de ídolo como um exagero.

"Estou muito feliz no Vasco. Cresci bastante como atleta e pessoa nesse período que estou aqui. A parte futebolística está saindo como desejo, e isso é muito bom. Quando assinei, imaginava que poderia ficar muito tempo no clube. Em relação a ser ídolo, ainda não me considero, nem perto estou. É uma palavra grande, ainda mais ainda num clube como o Vasco. Vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira para me tornar um ídolo dessa imensa torcida no futuro", disse.

Segundo colocado na Taça Guanabara, o Vasco volta a jogar no próximo sábado, às 18h30, quando vai receber o Madureira em partida válida pela sexta rodada.