Martinez é a única dúvida no Guarani Mesmo ciente das dificuldades que irá encontrar pela frente, o Guarani recebe na noite desta quinta-feira, em Campinas, o Paraná Clube (jogo de volta), pela Copa do Brasil, confiante em conquistar a classificação às oitavas-de-final da competição. Para tornar possível esse objetivo, o Bugre precisa vencer por três gols de diferença ou então por dois e decidir a vaga nos pênaltis. No primeiro jogo entre os dois times, em Curitiba, o Paraná venceu por 2 a 0 e agora tem a vantagem de jogar pelo empate ou até derrota por um gol de diferença. Para evitar a desclassificação, o técnico Zé Mário deverá manter praticamente o mesmo time que empatou por 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. A única alteração está no setor defensivo. Com Edu Dracena suspenso, Aderaldo entra em seu lugar. O meia Martinez, autor do gol contra o Corinthians, com dores na perna esquerda, ainda não sabe se terá condições de jogo. Caso não consiga se recuperar, Gláuber entra na zaga e Sangaletti volta ao meio-campo. Precisando de gols, o técnico Zé Mário promete o time com uma postura mais ofensiva. "Vamos buscar os gols, encurtando os espaços do adversário".