Martinez se apresenta ao Cruzeiro O meio-campista Luis Fernando Martinez, contratado ao Guarani, de Campinas, foi a novidade na reapresentação dos jogadores do Cruzeiro, nesta segunda-feira (16), na Toca da Raposa II. Na prática, Martinez, de 22 anos, é o único reforço anunciado até o momento pelos dirigentes celestes para a disputa da temporada do ano que vem. O meia chegou falando em títulos e disse estar ansioso pela oportunidade de trabalhar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Paulista da cidade de Magda, Martinez teve 50% dos seus direitos federativos comprados pelo clube mineiro, que pagou R$ 2,25 milhões aos dirigentes campineiros. Embora viesse atuando como um meia-armador, o atleta revelou que prefere atuar como segundo volante, e espera "fazer história" no Cruzeiro. "Será para mim uma vitrine muito grande". A outra novidade na Toca foi a reapresentação do meia Sandro, que estava no Criciúma e sagrou-se campeão brasileiro da Segunda Divisão. Dono de 50% de seus direitos federativos, adquiridos por R$ 200 mil ao ABC de Natal, o Cruzeiro, no meio do ano, emprestou o jogador para o time catarinense disputar a Série B. O grupo celeste, que ganhou férias após a eliminação no Campeonato Brasileiro, fará durante a semana exames médicos e testes físicos. Depois, todos serão liberados para as festas de fim de ano. Título - Com a conquista do Brasileirão deste ano pelo Santos, o Cruzeiro passou a ser o único clube do País considerado grande a não deter o título de campeão brasileiro. Os dirigentes não escondem que a conquista do título nacional é o maior objetivo para o próximo ano. Para isso, a diretoria confia na estrela de Luxemburgo, vencedor como treinador em três oportunidades: duas comandando Palmeiras - em 1993 e 1994 - e uma dirigindo o Corinthians, em 1998. O Cruzeiro já esteve perto de conquistar o Brasileiro três vezes, mas deixou o título escapar ao perder as decisões de 1974, para o Vasco; 1975, para o Internacional, e 1998, para o Corinthians.