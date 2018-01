Martinez troca Guarani pelo Inter-RS O meia Luís Fernando Martinez se desligou, na tarde desta quarta-feira, da delegação do Guarani que fará um amistoso, em Criciúma, em Santa Catarina. Ele retornou para Campinas e deve seguir para Porto Alegre, para se apresentar ao Internacional. O jogador foi vendido ao clube gaúcho por R$ 4 milhões, que serão pagos em quatro parcelas iguais. A liberação do meia aconteceu logo após a chegada do presidente José Luís Lourencetti à cidade catarinense, acompanhado do atacante Cléber, ex-Portuguesa, novo contratado do clube. Martinez foi comunicado da negociação e entrou em contato com seu procurador, o empresário Oliveira Júnior, que definiu as bases salariais com o clube gaúcho.