Martinez volta ao time titular do Palmeiras, com três volantes

Depois de ver os titulares serem derrotados por 3 a 0 no coletivo de quarta-feira, o técnico Caio Júnior resolveu mexer no time do Palmeiras e vai escalar três volantes na partida contra o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Martinez ganhou a vaga de Deyvid e irá atuar ao lado de Makelele e Pierre. Veja também: Internacional não terá Nilmar diante do Palmeiras Para o Martinez, no entanto, isso não significa que o time terá uma postura mais defensiva em Porto Alegre. "Tivemos agora menos o exemplo da seleção brasileira. O Josué entrou no lugar do Ronaldinho e nem por isso a equipe parou de criar chances", comparou. Martinez foi um dos grandes destaques do Palmeiras durante boa parte do Brasileirão, mas perdeu espaço depois de sofrer uma fratura no osso da face, dia 30 de setembro, contra o América-RN. "Fiquei muito tempo e quando voltei estava ainda com um pouco de receio. O Caio conversou comigo e disse que eu ficaria como opção", disse. Apesar da mudança e da ausência de Valdivia no time reserva - entrou só na parte final -, o time titular voltou a apresentar a dificuldades e perdeu por 1 a 0 o treino desta quinta. Contra o Inter, os jogadores garantem, vai ser diferente. "Um coletivo não serve de parâmetro para o jogo. Estamos corrigindo algumas coisas e vamos para vencer o Inter", garantiu o volante Pierre. Pierre e Martinez, aliás, eram dois dos jogadores mais felizes do elenco alviverde ontem. Ao lado de Diego Cavalieri e Valdivia, eles foram incluídos na lista dos 33 melhores jogadores do Brasileirão. O técnico Caio Júnior também foi lembrado pela relação da CBF. "Isso mostra que o nosso ano está sendo bom. É o reconhecimento do trabalho, mas a torcida não quer saber disso, não. Quer saber é da vaga na Libertadores", disse Martinez. Para continuar forte na luta por uma vaga na Libertadores, o Palmeiras precisa vencer no Beira-Rio, feito que não consegue desde o Brasileirão de 97, quando bateu o Inter por 1 a 0, já na fase semifinal. Além disso, o time, que teve um ótimo primeiro turno como visitante, perdeu fôlego no returno e não vence fora de casa desde 26 de agosto, diante do Figueirense (2 a 1). "Isso mostra que a maioria das equipes estão fazendo bem o dever de casa. Vamos tentar acabar com esse retrospecto e voltar com a vitória", disse Pierre, sem descartar, porém, o empate. "Só não podemos sair do Beira-Rio sem nenhum ponto", concluiu. Martinez concorda: "Uma derrota no e poderemos colocar tudo a perder. É por isso que precisamos chegar lá como se estivéssemos fazendo uma verdadeira final de campeonato."