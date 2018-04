Martino diz que Barcelona não tem mais margem de erro na temporada

BARCELONA - O técnico argentino Gerardo Martino avisou nesta sexta-feira que o Barcelona chegou a um momento da temporada em que não tem mais margem para erros. Assim, ele espera manter seu time bem posicionado nas três frentes que vem batalhando: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões da Europa.

"Agora estamos em fevereiro e cada falha custa muito caro, não podemos nos descuidar de absolutamente nada. Acabou a margem de erro", afirmou Martino, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera do jogo contra o Valencia, válido pela 22.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Martino ressaltou a importância de todos os jogos que o Barcelona terá pela frente. Depois do Valencia, partida que vale a manutenção da liderança do Campeonato Espanhol, o time pega a Real Sociedad na quarta-feira pelas semifinais da Copa do Rei. E já tem o confronto com o Manchester City no dia 18 de fevereiro, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Para esse jogo contra o Manchester City, existe a expectativa do retorno de Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo direito sofrida no dia 16 de janeiro. Mas Martino revelou nesta sexta-feira que não vai apressar a volta do jovem astro brasileiro.

"Respeito muito o que dizem os médicos. Não coloco o jogo contra o Manchester City como objetivo. Se ele estiver bem antes, joga antes. Se não estiver bem, não vai jogar. Sua evolução tem sido boa, mas jogará quando tiver condições", explicou Martino, ao falar sobre Neymar.