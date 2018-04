Martino nega mudanças no Barcelona após empate Apesar do empate em 1 a 1 com o Levante, domingo, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Gerardo Martino afirmou nesta terça-feira que não irá mexer no esquema tático do time que vai jogar novamente no Estádio Cidade de Valência na quarta, desta vez em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei.