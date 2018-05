Martino prevê novo duelo difícil contra o Atlético

BARCELONA - O técnico Tata Martino avisou que tentará obter nesta quarta-feira o que não conseguiu na semana passada: impor o ritmo de jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Desta vez, jogando no Estádio Vicente Calderón. O treinador, contudo, admite que será uma missão complicada.

"Temos que tentar controlar o jogo. Não será fácil amanhã, mas vamos tentar controlar e marcar primeiro. E aí talvez o resultado seja diferente", afirmou Martino, referindo-se ao empate por 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Camp Nou.

O treinador, porém, reconhece que dominar o Atlético será uma tarefa difícil. "O Atlético não é o tipo de time que nos permite controlar o jogo durante os 90 minutos. Os dois times se conhecem muito bem, profundamente. E tem estilos completamente diferentes", ponderou. "Mas a tendência é que nós sejamos superiores no segundo tempo (como aconteceu na ida)".

Martino adiantou que não alterou a preparação do Barcelona em razão do possível desfalque de Diego Costa no Atlético. O brasileiro naturalizado espanhol foi relacionado, mas, como se recupera de lesão, tem poucas chances de ser titular nesta quarta.

"Temos que nos preparar pensando que o Atlético contará com todos os seus jogadores. Diego Costa é aquele tipo de jogador que faz os treinadores pensarem até o último minuto para saber se tem condições de jogar", elogiou o técnico do Barcelona.

Por ter marcado gol fora de casa, o time de Madri joga por um empate sem gols para avançar às semifinais. Nova igualdade por 1 a 1 leva o duelo para os pênaltis. Empates por mais gols beneficiam o Barcelona.