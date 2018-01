Martins tem 2 desfalques na Lusa O técnico Luís Carlos Martins promete definir nesta quarta-feira a escalação da Portuguesa para enfrentar o Vila Nova, sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No treinamento coletivo, à tarde, no CT do Parque Ecológico, ele escolherá os substitutos do zagueiro César e do volante Capitão, que receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o São Raimundo e terão de cumprir suspensão automática. Wagner e Evaldo disputam a vaga de César. Para o lugar de Capitão, Rodrigo Costa, que foi titular nas primeiras rodadas do campeonato, é o mais cotado. O zagueiro Luiz Henrique, expulso na última partida, também está suspenso. Desde o empate por 0 a 0 contra o Botafogo, na quarta rodada, Luís Carlos Martins não consegue repetir a escalação da equipe em duas partidas seguidas, devido às contusões e suspensões. O treinador pediu reforços, que foram negados pela diretoria, e tem encontrado dificuldades para montar o time, pois conta com um elenco pequeno. Mas o treinador parece se conformar com a situação. "Sabemos que a Série B é um campeonato muito complicado, mas não podemos nos desesperar. Atualmente, estamos numa posição ruim na classificação, mas nosso objetivo ainda é o de ficar entre os oito melhores e passar à próxima fase", afirmou Luís Carlos Martins. A boa notícia para o treinador é que ele poderá contar com o retorno dos meias Ricardo Lopes e Nem e do atacante Alex Alves, que cumpriram suspensão diante do São Raimundo. O lateral-direito Rissutt, recuperado de uma conjuntivite, também pode voltar à equipe.