Martinuccio opera e deve iniciar recuperação na segunda O atacante Martinucccio foi submetido nesta sexta-feira a cirurgia nas duas tíbias. A operação no jogador do Cruzeiro foi realizada em Belo Horizonte, no hospital Lifecenter. De acordo com Sérgio Freire Júnior, médico do clube mineiro, o procedimento ocorreu conforme previsto. Assim, a tendência é que o jogador inicie o processo de recuperação no início da próxima semana. "Correu tudo bem, demorou cerca de duas horas. Foi colocada uma haste metálica dentro de cada tíbia, o osso da canela. Correu tudo dentro do previsto, do programado", disse, ao site oficial do Cruzeiro.