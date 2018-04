Martinuccio passará por cirurgia e desfalca Cruzeiro

"O Martinuccio sentiu uma dor nas pernas, durante as últimas atividades, que se intensificaram bastante com o jogo-treino de sábado. Fizemos, na segunda-feira, uma ressonância magnética, que mostrou o retorno das alterações que ele teve já no ano passado. É uma situação possível, e algumas vezes esperada, mas nunca prevista, não dá para se prever", contou o médico do clube, Sérgio Freire Júnior.

"Em cima desse quadro, de já ter tratado e voltado as dores, junto dessas alterações que apareceram na ressonância, mais a demanda do atleta profissional, a gente passa a ter uma indicação de tratamento cirúrgico. Vamos fazer toda a programação, conversar com o colega que vai operá-lo e definir os detalhes. Acredito que possa ser ainda nesta semana, resolvendo essa questão de uma forma cirúrgica", completou o médico.

Contratado pelo Cruzeiro em agosto, Martinuccio virou titular na reta final do Brasileirão e devia ser mantido no time neste começo de temporada. Agora, porém, se torna já o sexto jogador do elenco cruzeirense que está afastado dos treinos por causa de contusão, junto com Borges, Victorino, Léo, Henrique e Lucca.