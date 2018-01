Mascherano chega e faz exames médicos O volante argentino Javier Mascherano já está no Brasil e deve ser apresentado oficialmente no Corinthians na tarde desta quinta-feira. O jogador desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na noite de terça, e realizou exames médicos de rotina numa clínica particular nesta quarta. O objetivo dos dirigentes corintianos é que Mascherano resolva todos os problemas legais, como o visto de trabalho, para poder assinar contrato e ser apresentado. Caso tudo seja resolvido rapidamente, o volante poderá estrear no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Morumbi. Em uma rápida entrevista, Mascherano afirmou que está muito ansioso para jogar no Corinthians. ?Estou muito feliz em estar no Corinthians e o que mais quero é render aqui?, disse o argentino, ainda na clínica particular.