Mascherano corre risco de ser operado O Corinthians corre o risco de ficar sem o volante Mascherano até o ano que vem. De acordo com o consultor médico do clube, Flávio Fallopa, a contusão do argentino pode ser bem mais séria que um estiramento muscular, que sofreu na partida contra o Inter, dia 10 de agosto, em Porto Alegre. ?O Mascherano está com suspeita de fratura por estresse no pé esquerdo e fará alguns exames para sabermos qual procedimento iremos tomar. Mas risco de cirurgia em casos de fratura sempre existem?, revelou Fallopa. Nesta quarta, o argentino passará por uma série de exames e dependendo dos resultados, que serão conhecidos na quinta-feira, não vai escapar de uma cirurgia. A ?nova? contusão do volante pegou os outros jogadores do Corinthians de surpresa. O zagueiro Sebá nem sabia da situação médica do companheiro. ?Um jornalista me ligou lá da Argentina perguntando sobre a contusão do Javier e eu nem sabia o que estava acontecendo. Até tentei falar com ele esses dias mas não consegui. Queria avisá-lo que a moça que limpa a casa dele não poderia trabalhar nesta segunda. É a mesma que trabalha na minha?, contou. Através da assessoria de imprensa, Mascherano agradeceu o interesse dos jornalistas, mas só deverá dar entrevistas depois dos exames médicos.