Mascherano deve voltar à posição original na Argentina Mascherano pode voltar à sua posição original no jogo da Argentina contra a Sérvia e Montenegro, nesta sexta-feira, em Gelsenkirchen. Seria volante central, posição de muito destaque no tático futebol argentino e que foi abandonada por Pekerman. O treinador prefere jogar com Cambiasso ao lado de Mascherano. Dois ?cincos?, apesar de Mascherano jogar com a número 8. O ?doble cinco? que está sendo muito criticado. Nos treinos da semana, Pekerman escalou Lucho González pela direita, Mascherano no meio e Maxi Rodriguez na esquerda, como jogou na fase final da partida contra Costa do Marfim. É a formação básica do futebol argentino. Um volante que cuida sozinho da proteção à zaga e dois meias que jogam verticalmente, da defesa para o ataque. Como se o Brasil jogasse com Emerson de volante central, Juninho Pernambucano na direita e Zé Roberto na esquerda. Na armação, Kaká, como se fosse Riquelme. E dois atacantes. Na última terça-feira, Jose Pekerman conversou reservadamente, por 15 minutos, com Mascherano. O treino era comandado pelos auxiliares e a conversa fluía muito bem entre técnico e o jogador, que é conhecido também por ?saber ler o jogo? como poucos. Logicamente, a conversa era sobre posicionamento. Mascherano continua no time, a dúvida a ser desfeita é se voltará a ser o ?jefecito?, o único ?cinco? do time, ou se a intenção era apenas corrigir algum posicionamento entre ele e Cambiasso. Lucho González e muita gente mais aposta na primeira opção.