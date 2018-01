Mascherano deve voltar ao time titular do Corinthians A pressão que domina o Corinthians vai antecipar o retorno como titular do jogador com maior personalidade no elenco. Javier Mascherano deverá começar jogando na quinta-feira contra o Tigres, no México. ?Temos de ganhar essa partida de qualquer maneira. A cobrança está muito forte. Temos de dar uma resposta. E o potencial do nosso time é forte o suficiente para dar a volta por cima?, garantia Mascherano antes do embarque para o México. O volante ficou sete meses fora dos gramados por causa de uma fratura por stress no pé esquerdo. Atuou apenas por 35 minutos no empate diante do Marília no Pacaembu. Mas, mesmo assim, Lopes não quer abrir mão da sua personalidade nesta partida contra o Tigres, que pode representar sua sobrevivência no Parque. O medo de Lopes está na zaga. O time não terá Wescley e Marinho, que ficaram em São Paulo, contundidos. Marcus Vinícius viajou sentindo fortíssimas dores no tornozelo direito. Ele sofreu torção na partida contra o Marília. Foi com o elenco porque não havia outro zagueiro disponível. As chances maiores são que o volante Wendel comece a partida improvisado na zaga ao lado de Betão. Com dores, Marcus Vinícius deverá começar o jogo no banco de reservas. Carlitos Tevez tem feito valer o seu cargo de capitão do time e é o jogador que mais procura animar o elenco para o jogo contra o Tigres. Tevez sabe muito bem que o maior objetivo de sua caríssima contratação é a conquista do título da Copa Libertadores. Ele quer retribuir a alta aposta de Kia Joorabchian. O iraniano da MSI, por sinal, interrompeu as reuniões com os investidores em Londres e seguiu para Monterrey, no México. Vai assistir ao jogo contra o Tigres, às 23h15 (horário de Brasília).