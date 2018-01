Mascherano diz que a culpa foi sua O volante argentino Javier Mascherano assumiu nesta quinta-feira a culpa pela lesão no pé esquerdo que o deixará longe dos gramados até o final do ano. Em entrevista coletiva, o jogador do Corinthians contou que vai mesmo realizar a cirurgia na Argentina, neste sábado. Contratado por cerca de US$ 15 milhões junto ao River Plate, Mascherano chegou ao Corinthians em julho. Fez apenas 8 partidas e teve detectada a fratura por estresse no pé esquerdo. Mas ele garantiu que os médicos do clube brasileiro não tiveram nenhuma culpa no caso. ?Se existe um culpado, sou eu. Queria jogar e não contei para os médicos que estava sentindo dores. Achei que era algo normal?, revelou Mascherano. ?Não me arrependo disso. Mas estou triste porque joguei apenas 8 partidas pelo Corinthians.? Mascherano começou a sentir as dores no peito do pé após o confronto contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro. ?Não dei atenção. Achei que se tratava de uma pancada?, disse o volante. A contusão, segundo ele, passou a incomodar a partir do jogo com o Santos. Mas só revelou seu problema aos médicos há algumas semanas. ?Tive um estiramento na coxa contra o Internacional e, quando fui fazer os exames, aproveitei para dizer que estava sentindo o pé.? A cirurgia será realizada por Donato Villani, que é médico da seleção argentina, mas um dos médicos do Corinthians, Fábio Novi, vai acompanhar o jogador. ?Vão me operar na Argentina para que eu possa estar perto da minha família. Isso me ajudará na recuperação?, explicou Mascherano, que fará também a fisioterapia em seu país - deve voltar ao Parque São Jorge só quando puder retornar aos treinos.