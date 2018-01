Mascherano é apresentado oficialmente O volante argentino Javier Mascherano foi apresentado oficialmente no Corinthians, no início da tarde desta quinta-feira. Em uma entrevista coletiva no salão nobre da sede social do clube, o jogador espera estar em campo no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Morumbi. ?A expectativa é que a documentação seja regularizada a tempo. E espero que a minha adaptação no Corinthians seja o mais rápida possível?, disse Mascherano, logo após vestir a camisa da equipe. Antes de ser apresentado, o argentino treinou com o restante do elenco na manhã desta quinta, no CT do Parque Ecológico do Tietê. O técnico Márcio Bittencourt fez um treinamento tático e de fundamentos. Mascherano reclama de algumas dores no tornozelo esquerdo, mas garante que isso não o deixará de fora do clássico, caso a parte burocrática seja resolvida. Os presidentes da MSI, Kia Joorabchian, e do Corinthians, Alberto Dualib, participaram da apresentação oficial de Mascherano. O iraniano finalmente apareceu publicamente depois de dois meses viajando pela Europa na tentativa de contratar um atacante para a equipe.