Mascherano e Gamarra estréiam domingo As diretorias de Corinthians e Palmeiras foram rápidas e conseguiram dar um atrativo especial ao clássico de domingo, no Morumbi. O volante argentino Mascherano irá usar a camisa corintiana pela primeira vez e o zagueiro paraguaio Gamarra poderá estrear no time palmeirense. Os dois reforços internacionais chegaram nesta semana aos tradicionais rivais paulistas. E só tiveram a inscrição oficialmente confirmada às 19 horas desta sexta-feira, quando foi divulgado o BID da CBF. Assim, depois de tanto suspense, eles foram liberados para defender Corinthians e Palmeiras no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Mascherano, o Corinthians terá em campo quase todos os galácticos contratados pela MSI - a exceção é o zagueiro Sebá, ainda se recuperando de contusão. O volante argentino entrará na vaga de Wendel. Assim, Corinthians do técnico Márcio Bittencourt deve enfrentar o Palmeiras com a seguinte formação: Fábio Costa; Edson, Marinho, Betão e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Mascherano, Carlos Alberto e Roger; Tevez e Bobô (Jô). No lado do Palmeiras, a confirmação da estréia de Gamarra irá amenizar um pouco a sentida ausência do meia Juninho Paulista, que foi punido pelo STJD, nesta sexta-feira, com dois jogos de suspensão por ofender o auxiliar de arbitragem na partida contra o Paysandu. Com o reforço paraguaio, o técnico Paulo Bonamigo deve mudar o esquema tático do Palmeiras, passando a jogar com 3 zagueiros. Assim, o provável time para o clássico tem Marcos; Nen, Gamarra e Leonardo Silva; Baiano, Alceu, Correia, Pedrinho e Lúcio; Marcinho e Alex Afonso.