Mascherano garante que fica em 2006 O volante argentino Javier Mascherano promete ajudar o Corinthians na Copa Libertadores de 2006. Nesta quarta-feira, de muletas e com dificuldades de andar (recupera-se de cirurgia por estresse no pé esquerdo), o jogador fez questão de participar da entrevista coletiva no Parque São Jorge. Nela, afirmou estar envergonhado em comemorar o título do Campeonato Brasileiro por ter jogado apenas 7 vezes antes de sofrer a grave lesão. ?Fui contratado pelo Corinthians para jogar e não para ficar parado. Em todos os times que joguei, deixei uma história. Quero deixar minha marca aqui, conquistar coisas importantes?, afirmou o volante, contratado junto ao River Plate por cerca de R$ 40 milhões no meio do ano. Mascherano alegou desconhecer proposta do Atlético de Madrid. E, mesmo se ela existir, não está disposto a sair do Corinthians. ?Assinei contrato por 5 anos, estou feliz no Brasil e não penso em ir embora?, garantiu. O volante aproveitou para elogiar o compatriota Tevez. ?Ele é o melhor jogador do campeonato e um dos maiores do mundo?, avisou Mascherano. Mas, sobre a partida de domingo, com o Goiás, ele não conseguiu esconder o constrangimento. ?Será diferente este título. Faço parte do grupo, mas não me sinto à vontade para festejar pois joguei pouco. Será uma sensação estranha?, explicou o argentino.