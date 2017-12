Mascherano pode voltar ainda neste ano Antônio Lopes pode ter um reforço inesperado para as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O departamento médico corintiano está empolgado com a recuperação do volante Mascherano. O argentino sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo e foi operado no dia 17 de setembro. ?A previsão de retorno aos gramados era para janeiro, mas acontece que tudo está indo bem demais. Temos acompanhado a sua recuperação e há a possibilidade de voltar a jogar ainda este ano. Não quero garantir, mas a chance realmente existe?, afirmou o médico Fábio Novi. Ele tem acompanhado de perto a recuperação do jogador. Mascherano tem feito a fisioterapia em Buenos Aires. O atleta de 20 anos pediu e preferiu ficar perto dos seus familiares e amigos. O departamento médico do River Plate tem tratado o volante. Assim como o Corinthians, a Comissão Técnica da seleção argentina recebe relatórios semanais sobre o jogador. ?Eu tenho conversado sempre com o Mascherano. Ele está muito animado com a campanha do Corinthians. Quer muito jogar e ainda nos ajudar a ser campeões do Brasil. Tomara que ele consiga?, afirma o zagueiro argentino Sebá. Mas é com Tevez com quem Mascherano tem mais falado. Os dois são grandes amigos desde a infância. Foi Tevez quem convenceu Kia Joorabchian da necessidade da contratação de Mascherano. Por isso o empenho do iraniano que gastou US$ 15 milhões, cerca de R$ 38 milhões, no volante.