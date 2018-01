Mascherano: promessa da década "A promessa argentina da década". Esta é a expressão que diversos analistas esportivos argentinos utilizam para referir-se ao jovem Javier Mascherano. Mas, este jogador de apenas 20 anos teve sua real consagração quando há poucos meses o polêmico monstro sagrado do futebol deste país, Diego Armando Maradona, pontificou com o dedo em riste: "de todos os jogadores que apareceram nos últimos tempos, aquele que mais me impressiona é Javier Mascherano. O cara é uma fera. Ele foi feito para grandes coisas". Os "maradonólogos" sabem que "El Diez" não costuma distribuir elogios à toa. Ao contrário. Maradona, quando emite opiniões sobre outros colegas de ramo, em geral costuma ser ferino e ácido. Motivos para a apologia emitida pelo "El Pibe de Oro" existiriam de sobra: no último ano e meio Mascherano acumulou triunfos no Pré-Olímpico de 2004, nas Olimpíadas de Atenas e o segundo lugar na Copa América realizada no Peru no segundo semestre. Com todo esse currículo, ele é um dos poucos jogadores que já podem considerar-se com lugar garantido na seleção argentina que será enviada à Copa da Alemanha de 2006. Apesar de ter somente 20 anos, os analistas afirmam que ele possui "perfil de veterano". Ex-líder das seleções sub-17 e sub-20, e atual meio-campista do River Plate, Mascherano - nascido na cidadezinha de San Lorenzo (cenário de uma das mais decisivas batalhas da guerra da independência argentina), na província de Santa Fe - é um dos ídolos da torcida do River e da Seleção Nacional, embora tenha adquirido fama há muito pouco tempo. Curiosamente, com esta última possui mais vínculos do que com o próprio time onde joga, já que acumula mais jogos disputados ostentando a camiseta de listas azuis e brancas do que com a da faixa diagonal vermelha. O próprio técnico do River, Leonardo Astrada, tampouco poupa elogios: "ele é um fenômeno. Foi o melhor jogador na Copa América. E em breve será uma figura de magnitude mundial". Os analistas comparam Mascherano a "um jipe", já que possui a capacidade de trafegar com agilidade por qualquer terreno. Com 1,78 de altura (medidas acima da média para os costumeiramente baixos jogadores argentinos), a jovem revelação é considerada um "excelente líder" dentro do campo pelos colunistas esportivos. Os torcederos o consideram maduro na relação com os colegas, discreto em sua vida pessoal, humilde e ponderado, ao contrário de amigos seus, como o turbulento Carlos Tevez. BRASIL - Mascherano foi adquirido nesta semana pelo Corinthians. Ele desembarcará em São Paulo no meio do ano, época em que estará completando seu 21º aniversário, no dia 8 de junho. Ali, fará companhia a seu amigo Tevez. Recentemente, declarou que estava entusiasmado com a possibilidade de mudar-se para São Paulo. No entanto, sobre a seleção brasileira possui uma posição dura. No início do ano passado, logo após vencer o Pré-Olímpico, declarou que era uma "satisfação" que o Brasil ficasse de fora da disputa em Atenas. "Eu quero que o Brasil sempre fique fora", disparou.