Mascherano terá mesmo que ser operado O volante Mascherano, do Corinthians, terá mesmo que ser operado. Nesta quarta-feira o argentino soube que está com uma fratura por stress no osso navicular do pé esquerdo ? fica no popular ?peito do pé? - e que terá que passar por uma cirurgia para colocar um parafuso de titânio no osso. Assim, só poderá voltar a jogar entre dois e três meses. A operação deverá ser realizada no início da próxima semana. O principal motivo apontado para o surgimento do problema é o fato de Mascherano estar sem férias há três anos. Quando não estava atuando pelo River Plate jogava pelas seleções argentinas (de base e principal). Mesmo sendo jovem, o desgaste é inevitável. O volante custou cerca de US$ 12 milhões (aproximadamente R$ 36 milhões na época da contratação) e disputou oito partidas apenas pelo Corinthians. Os médicos do Corinthians já sabem que serão pressionados, pois há uma suspeita de que o jogador teria sido contratado machucado. Há a desconfiança de vários conselheiros ligados ao presidente Alberto Dualib. Mas os médicos consultados garantem que isso teria sido detectado antes. A operação é considerada simples. Um parafuso de titânio medindo milímetros é colocado para juntar o osso partido. A recuperação depende de cada atleta. Pedrinho, do Palmeiras, e o ex-volante Alexandre, do São Paulo, sofreram esse tipo de fratura e voltaram a jogar normalmente. Os médicos e Mascherano deverão dar coletiva para explicar o caso.