Mascherano visita Corinthians no hotel Depois da visita de Diego Maradona, a convite de Tevez, na noite de terça-feira, a delegação do Corinthians teve outra surpresa nesta quarta, no hotel em que está concentrada em Buenos Aires - enfrenta o River Plate a partir das 21h45, pela Copa Sul-Americana. Jogador do clube, o volante Mascherano está na Argentina se recuperando de cirurgia e foi rever os companheiros. Operado de uma fratura por stress no pé esquerdo há cerca de 10 dias, Mascherano se mostrou animadíssimo em relação à sua recuperação. ?Tenho esperança que a fratura se consolide até antes do esperado e posso até voltar a jogar no final deste ano. Sei que a previsão era de que eu iria atuar só em 2006. Mas acho que isso pode ser revertido. Quero voltar a tempo de disputar as partidas finais do Brasileiro e ajudar o Corinthians a ganhar o título?, disse o volante argentino, depois de desejar sorte aos companheiros corintianos no jogo com o River Plate, seu antigo clube. O departamento médico corintiano, no entanto, pede cautela. ?A operação do Mascherano foi excelente, mas vamos ter calma. Só voltará a jogar este ano se tudo for bem demais e a consolidação se acelerar. Mas até agora está indo tudo bem mesmo?, avisou o médico Fábio Novi.