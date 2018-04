Mascote do São Bernardo é expulso no jogo do Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 1 a 0, neste domingo, no Estádio 1º de Maio, foi marcada por uma cena inusitada. O tigre, mascote do time do ABC paulista, foi expulso no intervalo da partida, no momento em que os jogadores se preparavam para o reinício de jogo. O motivo da exclusão foi a imitação de um porco, exatamente em frente à torcida do Palmeiras. A atitude foi considerada como uma provocação aos palmeirenses.

As câmeras da tevê flagraram o momento em que o árbitro Douglas Marques das Flores ordena a saída do profissional que estava vestido com uma fantasia de tigre.

Dentro de campo, o Palmeiras venceu a partida graças a um golaço do zagueiro Vitor Hugo, que aproveitou sobra em escanteio e marcou de bicicleta. O Palmeiras está na liderança do Grupo 3, com 24 pontos e muito perto da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O São Bernardo continua na zona de rebaixamento do Estadual com apenas oito pontos, e pega a Portuguesa no dia 31, na próxima rodada.