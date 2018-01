Mascotes da Copa são "batizados" Os três mascotes do Mundial de 2002 enfim têm nomes. Ato, Nik e Kaz são os bonecos com os quais Coréia do Sul e Japão pretendem divulgar a competição do ano que vem. O trio foi concebido para representar extraterrestres que torcem para o futebol e que vêm ao planeta especialmente para se divertir no evento. Os organizadores da Copa pretendem também faturar alto com os personagens. A pretensão é arrecadar mais do que o US$ 1,3 bilhão que o Footix, mascote do torneio anterior, proporcionou aos responsáveis pelo Mundial de 98. Japoneses e sul-coreanos estão preocupados com a campanha de publicidade, prejudicada pela falência da ISMM-ISL, empresa oficial de marketing da Fifa. Mesmo assim, fazem projeção otimista e logo estarão no mercado produtos licenciados com a imagem dos mascotes. Os "três mosqueteiros" asiáticos também vão virar astros de série de 23 desenhos animados de meia hora que invadirá telas de tevê do mundo todo a partir de dezembro.