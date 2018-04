Masp conta vida de Pelé A vida do craque Pelé - antes e durante a sua trajetória no futebol - será contada a partir do próximo dia 2, no Museu de Arte de São Paulo, o Masp, através da exposição "Pelé? Arte do Rei". Será o maior evento retratando fatos do passado do ex-jogador, com peças que vão desde bolas de meia usadas na infância até as camisas das Copas do Mundo de 58, 62 e 70. A mostra recebe o público na Capital paulista até 31 de março. Em seguida, viaja para a Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro, onde vai permanecer como atração no período de 8 de abril a 31 de maio. Leia mais no JT