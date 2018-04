Massa no pódio, campeões Estaduais e na Europa, Corinthians, Atlético-MG e Vitória em vantagem e Nadal soberano

SÃO PAULO - Títulos, goleadas, quebra de tabu e invencibilidade, brasileiro do pódio na Fórmula 1, recorde no atletismo, festa de despedida. O fim de semana esportivo mais uma vez foi recheado e o resumo mostra o que de melhor aconteceu nos quatro cantos do planeta. O futebol se destacou pelas decisões no País e também na Europa. Alex deu sua primeira volta olímpica com o Coritiba; o Santa Cruz chegou ao tricampeonato em Pernambuco; PSG, na França, e Barcelona, na Espanha, confirmaram o favoritismo e soltaram o grito de campeão.

CAMPEONATO PAULISTA

No Pacaembu lotado, com 35 mil pessoas, o Corinthians abriu vantagem na final do Paulista com vitória por 2 a 1 sobre o Santos. A decisão está aberta para o jogo de volta, na Vila, e graças à falta de pontaria do ataque corintiano. Emerson e Paulinho, duas vezes cada, e Guerrero, sozinho, perderam chance de deixar a conquista encaminha. Paulinho e Paulo André anotaram para o Corinthians. Durval descontou. O time de Tite jogará pelo empate e o Santos precisa de dois gols de diferença. Se fizer apenas um, o título sairá nos pênaltis.

LUSA

Quem comemorou no Estado foi a Portuguesa. Mesmo perdendo do Rio Claro por 1 a 0 no Canindé, conquistou a Série A-2. Na disputa do título do Interior, Penapolense e Ponte Preta ficaram no empate sem gol. O campeão será conhecido em Campinas.

CAMPEONATO MINEIRO

Embalado por campanha impecável na Libertadores, o Atlético-MG deu passo largo para conquistar o título Mineiro. No Independência lotado, não tomou conhecimento do Cruzeiro, quebrou a invencibilidade do rival com triunfo por 3 a 0 e colocou mais de uma mão na taça. Jô, Diego Tardelli foram às redes.

CAMPEONATO BAIANO

O técnico Joel Santana, do Bahia, chega para a entrevista e, em 30 segundos, limita-se a dizer: "O que temos de fazer agora é ir para casa." Estava desnorteado após ver seu time levar surra de 7 a 3 do Vitória na primeira partida da decisão baiana. Em três confrontos na Fonte Nova contra o arquirrival, foram nada menos do que 14 gols sofridos em três derrotas (5 a 1, 2 a 1 e 7 a 3). Precisa de cinco gols de diferença na volta, algo improvável.

CAMPEONATO PARANAENSE

O Coritiba sagrou-se neste domingo tetracampeão paranaense. O título foi o primeiro de seu jogador mais ilustre, o meia Alex. Repatriado após sucesso no futebol europeu, o meia 'voltou para casa' para ser campeão. E comprovou suas palavras com grande contribuição. Após ver o Atlético sair na frente, Alex tratou de mostrar a que veio e, com dois gols, ajudou muito na vitória por 3 a 1 e na conquista.

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Quem também domina seu campeonato regional é o Santa Cruz. A Cobra Coral visitou o Sport e, em plena Ilha do Retiro, fez festa pelo tricampeonato com vitória por 2 a 0 mesmo com um homem a menos em boa parte do jogo.

CAMPEONATO INGLÊS

Após 27 anos no comando do Manchester United, Alex Ferguson se despediu neste domingo do clube levando muitos dos 76 mil presentes ao Old Trafford às lágrimas. O treinador se aposentou com vitória por 2 a 1 e erguendo a 13ª taça do Campeonato Inglês. No discurso, no qual também quase chorou por vezes, agradeceu aos torcedores e ao time: "Vocês foram a experiência mais fantástica de minha vida." A festa foi completa porque o rival Manchester City perdeu para o Wigan na decisão da Copa da Inglaterra por 1 a 0.

CAMPEONATO ESPANHOL

O Barcelona festejou a conquista do Espanhol já no sábado, após o empate de 1 a 1 do Real Madrid com o Espanyol. Mas para a festa ficar completa, precisava de uma vitória e foi o que fez diante do Atlético de Madrid. Jogou pouco, mas o suficiente para virar para 2 a 1.

CAMPEONATO FRANCÊS

Foram 19 anos de espera para que o Paris Saint-Germain finalmente voltasse a dar uma volta olímpica. Venceu por 1 a 0 o Lyon, fora de casa, e confirmou a conquista do Campeonato Francês. A festa não foi completa por causa de discussão no vestiário entre o atacante sueco Ibrahimovic e o diretor Leonardo. É também de Lucas.

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Com os títulos definidos na Espanha (Barcelona), Itália (Juventus), Inglaterra (Manchester United), Alemanha (Bayer de Munique), França (PSG) e Holanda (Ajax), falta apenas Portugal, dos grandes centros europeus, a definir seu campeão. E o Porto está muito perto de fazer a festa restando uma rodada. Graças ao brasileiro Kelvin, que fez o gol da vitória de virada sobre o Benfica, por 2 a 1, e colocou o time na liderança, com um ponto a mais que as Águias.

FÓRMULA 1

A primeira corrida de Fórmula 1 em solo europeu foi de festa para a Ferrari. Para delírio da torcida local no GP da Espanha, o anfitrião Fernando Alonso foi ao topo do pódio no circuito de Barcelona, seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, e Felipe Massa, também da Ferrari. O brasileiro subiu ao pódio pela primeira vez na temporada e recebeu muitos elogios, até dos críticos italianos, pela boa apresentação. Alonso é o terceiro no Mundial de pilotos, atrás de Vettel e Raikkonen. Massa figura em quinto.

TÊNIS

Nas quadras de saibro de Madri, nada de novidades no masculino e fim de série invicta no feminino. O favorito Rafael Nadal confirmou a força e Serena Williams desbancou Maria Sharapova e levaram mais um troféu para casa. Nadal atropelou Stanislas Wawrincka por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4 para ser tricampeão. Ele já soma cinco conquistas na temporada após recuperar-se de lesão. Líder do ranking, Serena acabou com a sequência de 21 vitórias da russa Sharapova com 6/1 e 6/4.

VÔLEI

Depois de surpreender e eliminar o RJX, campeão da Superliga, na semifinal, o Minas perdeu na decisão do Sul-Americano de Vôlei para o UPCN, da Argentina, na final, deixando triste a torcida que lotou o Mineirinho. Os brasileiros lutaram muito, mas levaram 3 a 0, parciais de 30/28, 25/17 e 29/27 para a equipe de San Juan. O RJX, com reservas, levou o terceiro lugar ao superar o Buenos Aires por 25/19, 25/20 e 25/18.

ATLETISMO

Ana Cláudia Cruz tem como meta correr os 100 metros abaixo de 11 segundos. O projeto terá de esperar um pouco mais. No GP Brasil de Atletismo, em Belém, ela bateu o recorde Sul-Americano e ganhou ouro com 11s05, quinta marca do mundo no ano. Bruno Lins fez dobradinha ao ganhar nos 100m e 200m no Mangueirão. Augusto Dutra, de 22 anos, chegou à sua melhor marca pessoal no salto com vara. Ele levou o ouro ao alcançar 5,70 m. No salto em distância, Maurren Maggi não foi bem em sua estreia no ano, com o 5.º lugar – alcançou 6,21 m.

BASQUETE

O Golden State Warriors está dando trabalho ao San Antonio Spurs na semifinal da NBA. Neste domingo, empatou a série em 2 a 2 com vitória por 97 a 87. Outros dois favoritos vêm sofrendo também. O New York Knicks levou 82 a 71 do Indiana Pacers e perde por 2 a 1, assim como o Oklahoma City Thunder, finalista do ano passado, que levou 87 a 81 do Memphis Grizzlies.