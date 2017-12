Massa testa Ferrari 2005 em Valencia O piloto brasileiro Felipe Massa testou nesta quarta-feira o carro 2005 da Ferrari no circuito da Comunidade Valenciana, na Espanha. O brasileiro deu 95 voltas e em sua melhor passagem registrou o tempo de 1min:13s.165 e ficou mais de quatro segundos acima do recorde da pista, em poder do finlandês Kimi Raikkonen, que em fevereiro deste ano, registrou a marca de 1min.09s.005. Massa voltará a correr amanhã e sexta-feira. Neste último dia, ele fará testes de pneus marcados pela empresa japonesa Bridgestone. A temporada 2006 da Fórmula 1 começa em 12 de março, no Bahrein.