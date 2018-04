Massa vê vaga na Libertadores difícil para o São Paulo Depois de Rubens Barrichello visitar o treino do Corinthians e afirmar que confia no título de seu time do coração, o são-paulino Felipe Massa não quis ficar atrás. Na tarde desta terça-feira o piloto da Ferrari organizou um amistoso beneficente no Morumbi e disse torcer para que o São Paulo conquiste o improvável e alcance a classificação para a Libertadores na última rodada do Campeonato Brasileiro.