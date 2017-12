Mastercard e Fifa chegam a acordo sobre patrocínio da Copa

A Mastercard chegou a um acordo com a Fifa para resolver uma disputa envolvendo o patrocínio das próximas duas Copas do Mundo. A fornecedora de cartões de créditos informou nesta quinta-feira que vai suspender o patrocínio dos Mundiais de 2010 e 2014, e que a Fifa concordou em pagar US$ 90 milhões (R$ 173,5 milhões) para compensar a empresa. Como parte do acordo, US$ 87,5 milhões (R$ 169 milhões) serão pagos à MasterCard no segundo trimestre deste ano e US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 4,5 milhões) no terceiro trimestre, disse a empresa em um documento regulatório. A Mastercard, que patrocinou o evento durante 16 anos, revelou que as partes também concordaram em encerrar os procedimentos legais nos Estados Unidos e Suíça. A empresa processou a Fifa no ano passado depois de a entidade ter dado o direito de patrocínio à rival Visa International. Um juiz federal em Nova York foi a favor da MasterCard em dezembro, mas um tribunal de apelação ordenou no mês passado uma revisão da sentença. A Copa do Mundo de 2010 será na África do Sul, e o Brasil é o candidato único a receber o Mundial de 2014.