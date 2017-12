Masters do Brasil perdem para Haiti Com vários campeões da Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94, o time brasileiro de masters perdeu por 2 a 1 para o Haiti em amistoso promovido pela Unicef em prol das vítimas do furacão que atingiu recentemente o país da América Central. Romário, Dunga, Bebeto e cia., vestindo a camisa da seleção brasileira, participaram da partida no Estádio Orange Bowl, em Miami, nos Estados Unidos. Romulus fez o primeiro gol, o convidado goleiro mexicano Jorge Campos, atuando como atacante, empatou para o Brasil, e Ricard deu a vitória aos haitianos numa falha incrível do goleiro Zé Carlos, que tentou sair jogando e perdeu a bola. Válber foi expulso por jogada violenta.