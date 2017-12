Masters do Guarani vencem jogo festivo Em meio a um clima de muita festa, os ex-jogadores do Guarani que conquistaram o título do Campeonato Brasileiro de 1978 venceram uma Seleção de Masters em comemoração aos 25 anos da conquista inédita. O time de Campinas venceu por 6 a 4, com destaque para Careca, autor de três gols. Renato (duas vezes) e Capitão completaram o placar para o Guarani. Ataliba (dois) e Frazão (dois) marcaram para a Seleção Brasileira. O Guarani, comandado por Carlos Alberto Silva, jogou com Neneca (João Roberto); Mauro, Gomes (Edson Magalhães), Edson e Miranda (Tadeu); Zé Carlos (Paulo Borges), Renato e Zenon; Capitão, Careca e Gersinho (Manguinha). A Seleção de Masters entrou em campo com Tobias (Paulão); Zé Maria, Amaral, Pires e Vladimir; Romeu, Basílio (Gilberto Costa), Zé Sérgio e Jorge Mendonça (Pires); Serginho Chulapa (Edmar) e João Paulo.