Mata diz que Copa pesou em ida para Manchester United

MANCHESTER - Apresentado oficialmente pelo Manchester United nesta segunda-feira, Juan Mata revelou que o seu desejo de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Espanha o levou a optar pela troca de clube, pois vinha sendo reserva no Chelsea, o que poderia deixá-lo fora da lista de convocados para o Mundial do Brasil.

"Foi muito importante", disse Mata, contratado pelo Manchester United por 37,1 milhões de libras (aproximadamente R$ 148,8 milhões). "É realmente muito difícil de entrar na seleção da Espanha, há muitos jogadores que lutam para estar entre os 23 que vão para o Brasil", acrescentou. "Espero que esta seja uma grande oportunidade para continuar a jogar, manter a forma e mostrar ao técnico da seleção que eu quero estar lá, eu tenho que estar lá. Eu não sei o que poderia acontecer se eu tivesse ficado no Chelsea".

Pouco aproveitado no Chelsea, Mata disputou a sua última partida pela equipe no dia 1º de janeiro, uma situação bem diferente da que ele deve viver a partir de agora no Manchester United. "Agora estou aqui, agora o momento é aqui", disse o espanhol. "Agora vou tentar jogar o máximo que puder para ajudar a equipe e se as coisas forem boas na parte final da temporada, a Copa do Mundo vai estar mais perto para mim, com certeza".

Em sua apresentação oficial, Mata celebrou a oportunidade de atuar ao lado do atacante Wayne Rooney. "Eu mal posso esperar para jogar ao lado dele", disse. "Para mim, ele é um dos melhores jogadores da história deste país, ele é inacreditável".

Jogador mais caro da história do Manchester United, Mata chega com a responsabilidade de recuperar o time, apenas em sétimo lugar no Campeonato Inglês, 14 pontos atrás do líder Arsenal e a seis do Liverpool, o quarto colocado, que ficaria com a última vaga do país na próxima Liga dos Campeões da Europa. E o meia espanhol garante que não se assusta com a pressão que deve sofrer no novo clube.

"Eu gosto da pressão. Eu acho que é bom para um jogador tentar melhorar quando você tem pressão e as pessoas estão esperando grandes coisas de você", disse Mata. "E eu estou realmente ansioso por isso , tentar o meu melhor e ajudar a equipe e fazer esses fãs incríveis felizes".