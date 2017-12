Matemática dá título ao Atlético-PR Estatisticamente, o Atlético Paranaense está com uma mão na taça. Após o deslize do Santos no domingo - empatou por 1 a 1 com o Criciúma - e a vitória de virada do Atlético sobre o Fluminense, por 2 a 1, o time de Curitiba tornou-se o primeiro a superar os 50% de chances de ficar com o título do Campeonato Brasileiro 2004, nas contas do matemático Tristão Garcia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Levando em conta o desempenho dos clubes neste campeonato e os jogos das seis rodadas restantes, Tristão aponta que a taça tem 53% de chance ir para a Arena da Baixada. O vice-líder Santos teria apenas 27% de possibilidade. Embora a diferença entre os dois na tabela seja de só dois pontos - 75 a 73 - o matemático atribui tamanha vantagem nos cálculos às partidas que santistas e atleticanos terão pela frente. O jogo teoricamente mais difícil dos dois será contra o São Caetano, mas o Atlético enfrenta o time do ABC em casa, enquanto o Santos vai ao Anacleto Campanella. Os outros cinco jogos do Atlético são contra times que vem mal no torneio: Criciúma e Botafogo, em Curitiba, e Ponte Preta, Vasco e Grêmio, fora. O Santos, por sua vez, tem dois jogos fáceis em casa (Vasco e Grêmio), mas pega o Goiás, que luta por vaga na Copa Sul-Americana, em campo neutro (Presidente Prudente) e Paysandu e Coritiba fora, além do São Caetano. NA BRIGA? - Após a última rodada, São Paulo, Palmeiras e São Caetano se viram a pouca distância dos dois líderes e passaram a falar em título. Se, no campo, os três clubes paulistas vêm mostrando que podem alcançar Santos e Atlético, nos números as estatísticas mostram que a reação pode ter sido tardia. "O campeão deve terminar o torneio com, no mínimo, 86 pontos. São Paulo e Palmeiras, para chegar a isso, têm de vencer cinco dos seis jogos restantes. E o São Caetano, seis dos sete que ainda tem", diz Tristão. O Atlético, se ganhar seus três jogos em casa, já vai a 84. Segundo o matemático gaúcho, o São Paulo tem 8% de chance de título. Palmeiras e São Caetano, 6% cada. Já na corrida pelas três vagas diretas à Libertadores, o Atlético tem 90% de chances, seguido de Santos (79%), São Paulo (50%), Palmeiras (42%), São Caetano (32%), Juventude (5%) e Goiás (2%).