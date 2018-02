Matemática é assunto proibido na Lusa Dois jogos, apenas um ponto e escapando de disputar a repescagem contra o rebaixamento no saldo de gols. Esta é a situação da Portuguesa no Rebolo, que definirá quem cairá para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista de 2004. A situação é delicada, a mesma vivida no Brasileiro do ano passado, onde o time não conseguiu librar-se da queda. Entretanto, fazer contas é assunto proibido. O técnico Luís Carlos Martins não quer saber de jogador falando do que é preciso ao final da fase. "Não adianta pensar no futuro e esquecer do próximo adversário. Agora, a preocupação é o União São João e o elenco está confiante", afirma o técnico. E esta foi sua filosofia adotada desde a chegada ao Canindé, na quarta rodada da primeira fase. E o time entendeu bem. Ganhou de União São João e Marília e empatou com o Botafogo. " A competição está difícil, todos embolados e, ao mesmo tempo, desesperados."