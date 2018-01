Matemática também ajuda Corinthians Quando a fase é boa, tudo parece acontecer a favor. É o caso do Corinthians. Com nove vitórias consecutivas (seis pelo Campeonato Paulista e três pela Copa do Brasil), o time conta também com a apoio da matemática. Após a goleada sobre o Botafogo por 5 a 1 no domingo, a equipe do Parque São Jorge soma 23 pontos e sete vitórias, transformando-se na grande sensação dos números do estadual. "O Corinthians é o clube do momento. Há quatro rodadas ele tinha apenas 30% de chances de ficar entre os quatro que se classificam para as semifinais. Mas com essa seqüência de vitórias chegou a 85%", afirmou o matemático e apaixonado por estatísticas esportivas, Júlio Garcia dos Santos, o Tristão. Mas ele também faz uma menção especial ao Santos. "O clube oscilou um pouco, chegou a ter somente 4%. Agora recuperou-se e está com 54%." Por outro lado, Tristão aponta o São Paulo como o grande perdedor depois da última rodada, quando a equipe de Vadão foi derrotada pelo União Barbarense (que ainda luta para não ser rebaixado) por 3 a 2, após estar vencendo por 2 a 0. O time, que no levantamento realizado após a 12.ª rodada tinha 60% de chance, agora teve seu percentual reduzido a 20%. Já no caso do Palmeiras, que desde a semana passada é apresentado como carta fora do baralho, o grande problema foram as partidas dentro de casa. Dos cinco jogos que fez como mandante, perdeu três, empatou um e venceu o outro, o que lhe rendeu um aproveitamento médio de 0.8. Santos, Corinthians e São Paulo obtiveram 3, 2.5 e 2.25, respectivamente. "O regulamento faz os times grandes jogarem pouco em casa. Quando jogam, precisariam aproveitar", explicou o professor. Próprias forças - Embora os cálculos propiciem inúmeras alternativas, Tristão é categórico ao afirmar que os cinco clubes (Corinthians, Rio Branco, Santos, São Caetano e São Paulo) que lutam pelas três vagas restantes (a Ponte Preta já garantiu uma delas) dependem apenas de si. Já União São João, Portuguesa Santista e Botafogo precisam torcer por combinações de resultados. Embora o estudioso continue afirmando que a classificação só esteja assegurada matematicamente com 28 pontos, Corinthians, Santos e São Paulo têm o privilégio de poderem conquistá-la com 27. Já o São Caetano também pode contar com a "mordomia", desde que três dos cinco pontos que lhe faltam sejam conseguidos com uma vitória sobre o Santos, um de seus adversários diretos. Zona de risco - A disputa está equilibrada também pela briga para fugir do rebaixamento. A pior situação é a da Internacional. Atualmente, o time de Limeira ocupa a lanterna da competição, com 14 pontos, e tem 58% de chance de ser rebaixado. Na seqüência, há um empate técnico: União Barbarense (38%), Matonense (36%), Guarani (34%) e Mogi Mirim (32%).