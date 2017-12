Materazzi critica Mancini, seu técnico na Inter de Milão O zagueiro Materazzi, que fez o primeiro gol e foi eleito o melhor em campo pela Fifa, aproveitou o momento de notoriedade para disparar contra Roberto Mancini, seu treinador na Internazionale de Milão. ?Depois da partida, recebi telefonemas de Moratti (Massimo, o proprietário do clube), Facchetti (Giacinto, o presidente) e até de Héctor Cúper (o argentino que foi seu técnico na Inter). Mancini? Não, ele não ligou. Deve estar passeando em seu iate, sem interesse em ver o Mundial?, disse. Materazzi é muito amigo de Ronaldo, de quem foi companheiro no clube de Milão, e felicitou o brasileiro pelos dois gols que o colocaram ao lado do alemão Gerd Müller como maior artilheiro da história das Copas. ?Fiquei muito feliz por Ronaldo. Ele é uma grande pessoa e merece o sucesso que tem.? Sobre a Austrália, o zagueiro diz que a respeita, mas que a Itália não pode nem pensar em ser eliminada na partida de segunda-feira em Kaiserslautern. ?Eles são fortes fisicamente, bem organizados e estão motivados. Mas nós somos a Itália.?