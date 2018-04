Mateus ganha vaga na lateral-direita no Vasco O técnico Dorival Júnior mexeu novamente na lateral-direita do Vasco no treino desta sexta-feira e improvisou o volante Mateus no setor. Dessa maneira, Souza deve voltar para o meio e Amaral irá para o banco de reservas contra a Portuguesa, sábado, no Canindé.