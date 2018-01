Mateus Vital revela 'frio na barriga' com estreia e elogia a torcida do Corinthians

Estreante com a camisa do Corinthians, o meia Mateus Vital viveu uma noite especial na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária. O garoto de 19 anos admitiu que sentiu uma ansiedade maior do que o normal e avaliou sua estreia como boa.

“Teve uma ansiedade, claro, aquele friozinho na barriga. Mas é normal, porque você fica com vontade de fazer tudo certo e fico feliz pela estreia com vitória”, disse o meia, que foi titular no lugar de Rodriguinho, poupado da partida desta quarta-feira.

Em uma autocrítica, Vital acredita que teve boa atuação. “Ah, foi o primeiro jogo e em um time meio mesclado. Acho que foi boa a estreia, sim”, comentou o garoto, que não é de muitas palavras.

O menino ainda comentou sobre as diferenças de Corinthians e Vasco nestes primeiros dias no clube paulista. “Cada treinador tem modos de pensar diferente. O Carille gosta de mais toque de bola e isso talvez seja a principal característica. Quanto a torcida, o primeiro contato foi muito bom. Já tinha dado para sentir um pouco sobre como era a torcida, pois assisti a estreia contra a Ponte”, comentou.

Vital deve ficar como opção no banco de reservas no clássico com o São Paulo. Caso Carille resolva lhe dar uma oportunidade, ele assegura estar pronto. “Clássico é diferente, né? A gente entra com uma motivação maior e disputar o primeiro clássico pelo Corinthians é algo que mexe com qualquer jogador. Mas vamos ver o que o professor vai fazer”, comentou.