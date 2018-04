Matheus Biteco é cortado e dá lugar a Thiago Maia na sub-20

O técnico Alexandre Gallo foi obrigado a fazer uma alteração na lista de convocados da seleção brasileira sub-20 que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria, no Uruguai, em janeiro. Nesta sexta-feira, a CBF anunciou o corte do volante Matheus Biteco, do Grêmio. Para seu lugar, foi convocado Thiago Maia, do Santos.

A CBF informou apenas que o corte foi feito a pedido do Grêmio, sem dar maiores detalhes. A explicação, no entanto, seria uma antiga lesão no púbis do jogador. O clube gaúcho estaria próximo de negociar o jovem de 19 anos e, com medo que o problema físico se agravasse e impedisse o acordo, requisitou a dispensa.

Com isso, Thiago Maia ganhará uma chance e se juntará ao grupo da seleção já nesta sexta, na Granja Comary, em Teresópolis, onde acontece a primeira parte da preparação. O grupo ficará por lá até o dia 12 de janeiro, quando viaja para o Uruguai. A estreia acontecerá no dia 15, contra o Chile.

Além dos chilenos, o Brasil enfrentará no Grupo B do torneio, com sede em Maldonado: o Uruguai, no dia 17, a Venezuela, dia 19, e a Colômbia, no dia 23. Os três primeiros colocados de cada chave se classificam para o hexagonal final, que definirá o campeão.