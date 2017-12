Matheus Sales renova contrato com o Palmeiras até 2020

A diretoria do Palmeiras acertou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Matheus Sales. O jogador de 20 anos tinha vínculo com o clube até 2018 e agora o acordo foi estendido até 31 de dezembro de 2020 com um aumento para o atleta, que embora faça parte do time profissional, ainda tinha salário dos tempos em que atuava na base.

Com a renovação, o Palmeiras fica mais tranquilo em relação a possíveis assédios de times do exterior. Recentemente, alguns clubes europeus procuraram os representantes do atleta demonstrando interesse em sua contratação. Como tinha salário de cerca de R$ 6 mil, a multa para tirá-lo do clube era baixa. Agora, ele passará a receber cerca de R$ 30 mil fixo, além de bônus por produtividade.

Temeroso em perder sua revelação das categorias de base, a diretoria abriu negociações, ainda no final do ano, e após alguns dias de espera, houve o acerto. Matheus Sales passou a ganhar mais oportunidades no segundo semestre do ano passado, já que o técnico Marcelo Oliveira estava com muitas dificuldades para encontrar volantes que pudessem suprir as ausências de Arouca e Gabriel, machucados.

Matheus Sales ganhou destaque na decisão da Copa do Brasil, quando teve que marcar o meia Lucas Lima do Santos, e praticamente não deixou o camisa 10 rival jogar. O fato, inclusive, rende até hoje brincadeiras de torcedores dizendo que o palmeirense deixou o santista "no bolso".

Neste início de temporada, enquanto Gabriel ainda se recupera de lesão, o garoto se manteve entre os titulares mesmo com a chegada de Rodrigo e deve ser titular nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.