Matheusinho e Richarlison são cortados da seleção sub-20 para amistosos

O técnico Rogério Micale não contará com o grupo que desejava para compor a seleção brasileira sub-20 nos dois amistosos que disputará contra o México, nesta sexta-feira e domingo, na Cidade do México. Somente nesta segunda-feira, foram confirmados dois cortes: do meia Matheusinho e do atacante Richarlison.

Matheusinho, do América-MG, e Richarlison, do Fluminense, foram vetados por conta de problemas físicos, não revelados. O atacante inclusive atuou no último domingo e marcou um dos gols da derrota do time carioca para o Cruzeiro, por 4 a 2. Para suas vagas, foram convocados Matheus Sávio, do Flamengo, e Evandro, do Coritiba, respectivamente.

Tratam-se de novas mudanças em uma seleção que já havia sofrido baixas no domingo. Na ocasião, a CBF também confirmou dois cortes por lesões. O goleiro Cleiton, do Atlético-MG, e o atacante Caio Monteiro, do Vasco, foram substituídos por Caíque, do Vitória, e Giovanny, do Atlético-PR.