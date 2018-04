Matip tem lesão confirmada na coxa e desfalca Liverpool no restante da temporada

O zagueiro Joel Matip sofreu uma grave lesão na coxa e desfalcará o Liverpool no duelo desta quarta-feira contra o Manchester City, em casa, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogador camaronês se machucou no último sábado, durante a vitória sobre o Crystal Palace pelo Campeonato inglês. Em comunicado publicado no site oficial, o clube comentou sobre a gravidade da lesão.

"O Matip foi capaz de atuar os 90 minutos da partida (contra o Crystal Palace), mas após uma avaliação médica na coxa, o problema revelou-se mais grave e o jogador precisará passar por cirurgia para resolver o problema", informou.

A nota ainda informou que a operação deixará o jogador de 26 anos fora do restante da temporada. Matip, no entanto, não é a única baixa do técnico Jürgen Klopp para partida desta quarta-feira. O treinador também não poderá contar com o meio-campista Adam Lallana, também lesionado. O volante Emre Can é dúvida.