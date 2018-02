Mato Grosso vence a 1.ª Copa do Brasil de futebol feminino

Depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Saad/Mato Grosso do Sul venceu o Botucatu por 5 a 4 nos pênaltis para conquistar a primeira edição da Copa do Brasil de futebol feminino, em partida disputada na noite deste sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com muita categoria, as meninas acertaram suas cobranças de pênaltis, menos Grazielle, que chutou forte, mas a goleira Vanessa defendeu para garantir a vitória do time que possui quatro jogadoras da seleção brasileira. Com 43 minutos de atraso por causa da chuva, a partida foi equilibrada do começo ao fim, mas a equipe do Saad, que representou o estado do Mato Grosso do Sul, esteve melhor durante a primeira etapa, desperdiçando duas boas chances. A situação se inverteu na segunda etapa e Botucatu abriu o placar aos 20 minutos, após uma confusão na defesa do Saad, que chegou ao empate aos 28 minutos, numa cobrança de pênalti de Daniela Alves. A terceira colocação da competição ficou com a equipe de São Francisco.