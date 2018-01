Matonense: 3 reforços contra o Santos Três jogadores estarão de volta ao time da Matonense para a partida de sábado, contra o Santos, em Matão. O zagueiro Jairo, o volante Marcinho e o atacante Juari não atuaram no empate sem gols com o Guarani, no final de semana passado, e reforçam a lanterna do Campeonato Paulista da Série A-1. Jairo e Marcinho estavam suspensos, enquanto Juari recuperava-se de uma contusão. "Quanto mais opções pudermos ter, é lógico que será melhor. Temos um adversário difícil pela frente e precisamos da vitória para fugir da última colocação", explica o técni co Fito Neves. A definição do time que enfrenta o Santos, porém, só vai acontecer no coletivo de sexta-feira. A vitória nos pênaltis, por 5 a 4, que rendeu o ponto extra contra o Guarani, deu maior motivação aos jogadores. A situação, porém, é bastante delicada. Com apenas 11 pontos conquistados em 11 partidas disputadas, a Matonense vive o drama do rebaixamento a cada rodada que passa. A vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 1, em Matão, está sendo usada como um exemplo da força que o elenco possui. "Sabemos das nossas dificuldades e respeitamos muito o Santos, mas dentro de casa temos de nos impor, assim como fizemos com o Botafogo", ressaltou Juari. Os ingressos para este jogo já começaram a ser vendidos e terão preço único de R$ 5,00. A esperança da diretoria é de que o estádio esteja repleto de torcedores, apesar da péssima campanha do time.