Matonense cede empate contra Inter Nem a estréia do técnico Vágner Benazzi, o "Rei dos Acessos", livrou a Matonense da sua má fase. Mesmo jogando em casa, neste sábado cedo, a Matonense não foi além do empate, por 1 a 1, com a Internacional, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Com este resultado o time da casa soma apenas cinco pontos, na décima posição. A Internacional chega aos sete pontos, na oitava posição. O primeiro tempo foi equilibrado, mas a Matonense levou vantagem nas bolas paradas. O zagueiro Rogério mandou a bola na trave após cobrança de escanteio, mas quem abriu o placar foi o atacante Sandro Gaúcho, de cabeça, aproveitando a cobrança de escanteio de Luis Carlos Goiano, aos 36 minutos. A Internacional voltou mais avançada no segundo tempo. Galego, cobrando falta, assustou o goleiro Eduardo duas vezes. Mas quem empatou foi o rápido atacante Brenner, que tocou por cima do goleiro após receber um belo passe em que a defesa pediu impedimento, aos 26 minutos. No final do jogo, a pequena torcida presente ao estádio vaiou o time da Matonense. A sétima rodada do Paulistão será completada neste domingo com mais cinco jogos. O líder Juventus abre a rodada, às 11h, contra o Rio Branco, na Rua Javari, com transmissão, ao vivo, pela TV Record.