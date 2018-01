Matonense conta com dois reforços A diretoria da Matonense confirmou nesta quarta-feira a reintegração dos meio-campistas Arinélson e Marcelinho, afastados no começo deste mês por indisciplina. Os dois jogadores voltaram a treinar com o elenco a pedido do técnico Mauro Fernandes. Mesmo com a reintegração dos dois jogadores, o treinador ainda não sabe se deve aproveitá-los na partida de sábado, diante do São Paulo, em Matão. Por ficarem duas semanas treinando separado, os dois estão sem ritmo de jogo. A dúvida de Mauro Fernandes fica no fato de que ele não poderá com o meia Ranielli, suspenso por causa do segundo cartão amarelo. Arinélson, naturalmente, é o substituto para a posição. Além dele, estão suspensos o lateral Wilson Goiano e o atacante Paloma - expulsos no jogo contra o Corinthians - e o zagueiro Jairo, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Os substitutos serão definidos somente após o coletivo marcado para sexta-feira pela manhã. Com quatro pontos ganhos, a Matonense precisa vencer o São Paulo para sair da zona de rebaixamento. O time está na décima quinta colocação com quatro pontos ganhos.