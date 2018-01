Matonense contrata dois reforços Para fugir das últimas colocações no Campeonato Paulista da Série A1, a Matonense está, de novo, atrás de reforços. Pelo menos dois deles já estão definidos: o goleiro Hiran, ex-Guarani e que estava atuando no Internacional de Porto Alegre, e o meia-atacante Oliveira, ex-júnior do São Paulo. Os dois jogadores devem iniciar os trabalhos com o time nesta sexta-feira. Mas a diretoria promete ainda mais dois reforços para o técnico Vágner Benazzi, que foi contratado na semana passada e estreou com um empate, em casa, com a Internacional, por 1 a 1. A chegada de Hiran foi muito festejada na Matonense. Mesmo porque, ele teve uma boa passagem no clube na temporada de 2000. A Matonense tem apenas cinco pontos na Série A1, ocupando a 10ª posição na colocação. "Precisamos destes reforços para dar uma respirada", afirmou Benazzi, preocupado com a ameaça de rebaixamento.